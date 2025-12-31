Fenerbahçe’de çifte bayram: Samsunspor maçı öncesi beklenen haber geldi!

Sarı-lacivertlilerde sakatlık kabusu sona erdi, Süper Kupa finali öncesi teknik heyetin yüzü güldü. Bir süredir takımdan ayrı kalan Anderson Talisca ve Nelson Semedo, sakatlıklarını tamamen atlatarak takıma dahil oldu. Peki Talisca ve Semedo Samsunspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

