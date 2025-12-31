Yeni Şafak
Fenerbahçe’de çifte bayram: Samsunspor maçı öncesi beklenen haber geldi!

10:4931/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Sarı-lacivertlilerde sakatlık kabusu sona erdi, Süper Kupa finali öncesi teknik heyetin yüzü güldü. Bir süredir takımdan ayrı kalan Anderson Talisca ve Nelson Semedo, sakatlıklarını tamamen atlatarak takıma dahil oldu. Peki Talisca ve Semedo Samsunspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi.


İki futbolcu da sakatlıklarını atlattı. Talisca ve Semedo'nun, Süper Kupa'daki Samsunspor maçında formalarına kavuşmaları bekleniyor.


Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman?


Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.


#Fenerbahçe
#Talisca
#Nelson
