Fenerbahçe’de dev kıyım: 6 yıldız Tedesco’nun onayını bekliyor!

09:5811/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe, Süper Lig'de milli ara öncesi Samsunspor beraberliğiyle 8 puanda kalarak zirveden uzaklaştı. Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için (5 Ocak-10 Şubat 2026) kadro temizliğine gidiyor. Yönetim Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başlıyor. 2 futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 4 isim için ise gelecek teklifler ve yapılacak takviyelere göre hareket edecek.


Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim ilk olarak Becao ve Bartuğ Elmaz'ı göndermeyi planlıyor.


Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yanı sıra Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin de ayrılığı söz konusu.


Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin kaderini gelecek teklifler ve yapılacak takviyeler belirleyecek. Şartlar oluşursa sarı-lacivertliler bu 4 futbolcuyla da ara transfer döneminde vedalaşabilir.


Bu isimler arasında da Szymanski ve En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya yakın olan isimler.


Birçok teklif alan 2 futbolcuyu Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'nun da onay vermesi halinde transfer bütçesi yaratmak adına takımdan gönderebilir.


#Fenerbahçe
#Tedesco
#Saran
