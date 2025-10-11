Fenerbahçe’de dev kıyım: 6 yıldız Tedesco’nun onayını bekliyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'de milli ara öncesi Samsunspor beraberliğiyle 8 puanda kalarak zirveden uzaklaştı. Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için (5 Ocak-10 Şubat 2026) kadro temizliğine gidiyor. Yönetim Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başlıyor. 2 futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 4 isim için ise gelecek teklifler ve yapılacak takviyelere göre hareket edecek.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de yönetim ilk olarak Becao ve Bartuğ Elmaz'ı göndermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yanı sıra Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin de ayrılığı söz konusu.
Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin kaderini gelecek teklifler ve yapılacak takviyeler belirleyecek. Şartlar oluşursa sarı-lacivertliler bu 4 futbolcuyla da ara transfer döneminde vedalaşabilir.
Bu isimler arasında da Szymanski ve En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya yakın olan isimler.
Birçok teklif alan 2 futbolcuyu Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'nun da onay vermesi halinde transfer bütçesi yaratmak adına takımdan gönderebilir.