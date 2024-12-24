Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine alınacak oyuncu belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Portekiz basınından önemli bir iddia gündeme atıldı. Sarı lacivertli takımda, En-Nesyri ile yolların ayrılması durumunda transfer edilmesi beklenen forveti duyurdular.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı lacivertli takımın golcü arayışlarında olduğu biliniyor.
Yusuf En Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin Faslı golcüyü Suudi Arabistan'a göndereceği iddia ediliyor.
Portekiz basınında O Jogo'da yer alan haber şu şekilde:
"Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al Nassr'a 30-35 milyon euro karşılığında satabilir."
"Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'yi satması durumunda Vedat Muriqi'i yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor."
Daha önce Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Kosovalı golcü, 17 gol ve 7 asistle oynamıştı.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Muriqi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 14 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.