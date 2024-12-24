Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine alınacak oyuncu belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Portekiz basınından önemli bir iddia gündeme atıldı. Sarı lacivertli takımda, En-Nesyri ile yolların ayrılması durumunda transfer edilmesi beklenen forveti duyurdular.

1 /9 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2 /9 Sarı lacivertli takımın golcü arayışlarında olduğu biliniyor.

3 /9 Yusuf En Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin Faslı golcüyü Suudi Arabistan'a göndereceği iddia ediliyor.

4 /9 Portekiz basınında O Jogo'da yer alan haber şu şekilde:

5 /9 "Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al Nassr'a 30-35 milyon euro karşılığında satabilir."

6 /9 "Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'yi satması durumunda Vedat Muriqi'i yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor."

7 /9 Daha önce Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Kosovalı golcü, 17 gol ve 7 asistle oynamıştı.

8 /9 Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Muriqi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.