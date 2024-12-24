Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine alınacak oyuncu belli oldu

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine alınacak oyuncu belli oldu

Haber Merkezi
14:3424/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Portekiz basınından önemli bir iddia gündeme atıldı. Sarı lacivertli takımda, En-Nesyri ile yolların ayrılması durumunda transfer edilmesi beklenen forveti duyurdular.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın golcü arayışlarında olduğu biliniyor.

Yusuf En Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin Faslı golcüyü Suudi Arabistan'a göndereceği iddia ediliyor.

Portekiz basınında O Jogo'da yer alan haber şu şekilde:

"Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al Nassr'a 30-35 milyon euro karşılığında satabilir."

"Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'yi satması durumunda Vedat Muriqi'i yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor."

Daha önce Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Kosovalı golcü, 17 gol ve 7 asistle oynamıştı.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Muriqi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 14 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Vedat Muriqi
#En Nesyri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GARDİYAN ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ: İnfaz koruma memuru alımı bu yıl yapılacak mı, ne zaman?