Fenerbahçe'de orta saha enflasyonu

Orta sahaya futbolcu arayan Fenerbahçe'ye, Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Michut önerildi. Arjantin ekibi Boca Juniors'tan Medina için de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Sheffield United'dan Vinicius Souza için de temasta.
Orta saha oyuncusu arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak adı anılan isim Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Edouard Michut oldu.
Fransız oyuncunun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği kaydedildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da ülkesine dönen 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde gündemde olan bir diğer isimse İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Vinicius Souza.
Hem Brezilyalı oyuncuyla hem de kulübüyle temas kurarak şartlar sorulurken, Sheffield United 15 milyon euro bonservis istedi.
Fenerbahçe, bir yandan da Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Arjantin kulübüne bonuslarla 11 milyon dolar teklif etti.
Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon dolar serbest kalma bedeli bulunuyor.