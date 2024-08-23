Fenerbahçe'de orta saha enflasyonu

Orta sahaya futbolcu arayan Fenerbahçe'ye, Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Michut önerildi. Arjantin ekibi Boca Juniors'tan Medina için de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Sheffield United'dan Vinicius Souza için de temasta.

1 / 9 Orta saha oyuncusu arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin sayısı her geçen gün artıyor.

2 / 9 Sarı-lacivertlilerde son olarak adı anılan isim Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Edouard Michut oldu.

3 / 9 Fransız oyuncunun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği kaydedildi.

4 / 9 Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da ülkesine dönen 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

5 / 9 Sarı-lacivertlilerde gündemde olan bir diğer isimse İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Vinicius Souza.

6 / 9 Hem Brezilyalı oyuncuyla hem de kulübüyle temas kurarak şartlar sorulurken, Sheffield United 15 milyon euro bonservis istedi.

7 / 9 Fenerbahçe, bir yandan da Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor.

8 / 9 Sarı-lacivertliler, Arjantin kulübüne bonuslarla 11 milyon dolar teklif etti.