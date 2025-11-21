Yeni Şafak
Fenerbahçe'de orta sahaya 'Maestro' sürprizi! Tedesco'nun çok beğendiği o Süper Lig yıldızı için teklif yolda!

09:00 21/11/2025, Cuma
21/11/2025, Cuma
Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, devre arası transfer döneminde 8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertlilerin radarına giren isim, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve şu anda Alanyaspor forması giyen Angolalı orta saha Antonio Simoa Muanza, namıdiğer Maestro oldu.

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. 8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, Süper Lig'den bir ismi yakın takibe almış durumda.

Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan, bu sezon başında Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslar başlayacak.


Sabahın haberine göre; Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.


Fred'in alternatifi olarak görülen Maestro'nun hem bugünü kurtaracak hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı görüşü öne çıkmış durumda. Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncu konusunda nabız yoklamalarına başladı.


Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan genç yıldız için masada farklı formüller bulunuyor. Fenerbahçe'nin, bonservisin yanı sıra takas seçeneğini de transferde değerlendireceği gelen bilgiler arasında yer aldı.


Alanyaspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Maestro, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


