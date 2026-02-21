Yeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Bonservisi alındı

14:41 21/02/2026, Cumartesi
21/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe forması giyen genç oyuncunun satın ama opsiyonunun, Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçı sonrası devreye girdiği bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe turu zora soktu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ardından ligde oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklanırken, mücadele sonrası dikkat çeken bir transfer detayı ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre devre arasında Fransız ekibi Angers’ten kiralanan Sidiki Cherif’in sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi yürürlüğe girdi. Genç oyuncunun Nottingham Forest karşısında ilk 11’de sahaya çıkmasıyla birlikte opsiyon otomatik olarak aktifleşti.

19 yaşındaki santrfor için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe, bonservis için de 18 milyon euro verecek. Böylece transferin toplam maliyeti 22 milyon euroya ulaşacak. Ayrıca anlaşmada 3 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

Angers altyapısından yetişen genç forvet, sarı-lacivertli kulübün gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak görülüyor.

