Fenerbahçe'de yıldız isim yolcu! İtalyan devleri birbirine düştü: Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı oluyor

Fenerbahçe'nin golcüsü için İtalyan devleri birbirine düştü. Napoli ile el sıkıştığı iddia edilen Faslı yıldız için Juventus cephesinden sürpriz bir atak geldi.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri Avrupa devlerinin radarında.
İtalya Serie A ekibinin Napoli'nin ardından Juventus da deneyimli golcüyü listesine ekledi. Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti.
İngiliz ekibinin Mateta için 40 milyon euro talep ettiği, Juventus'un sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Fransız golcü için bu bonservis bedelini yüksek bulduğu aktarıldı.
Juventus'un Mateta transferinden vazgeçtiği ve Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
Crystal Palace'ın kulüpte yaşanan olayların ardından Mateta'yı kendi belirledikleri bonservis altına satmayı düşünmediğine dikkat çekildi.
Transfer döneminde adı farklı takımlarla anılan Youssef En-Nesyri'nin Napoli'yle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülmüştü.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertli takıma 2024'te Sevilla'da transfer olan 28 yaşındaki santrfor, daha önce İspanya'da Leganes ve Malaga formalarını giymişti.