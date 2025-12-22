Yeni Şafak
Fenerbahçe'deki flaş kararla ilgili çarpıcı yorum: "Kara bir lekedir!"

23:2322/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
<p>Fenerbahçe camiası, son günlerde başkan Sadettin Saran ile ilgili süreci yakından takip ediyor. </p>
Fenerbahçe camiası, son günlerde başkan Sadettin Saran ile ilgili süreci yakından takip ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Camia son günlerde başkan Sadettin Saran ile ilgili süreci takip ederken futbol takımına dair alınan bir karar tartışma çıkardı.

Bunun yanı sıra futbol takımıyla ilgili alınan bir karar ise camia içerisinde tartışılmaya başlandı.

Önceki günlerde yapılan açıklamada Fenerbahçeli yıldızlar Jhon Duran ve Ederson'a Noel izni verildiği belirtilmişti.

İki yıldız da Fenerbahçe'nin kupada oynayacağı Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Altan Tanrıkulu, katıldığı bir Youtube yayınında sarı lacivertli yönetimin aldığı izin kararına tepki gösterdi.

Tanrıkulu konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Ederson ve Duran’a verilen izin ne demek? Bu izni kim verdi? Diğer oyuncuların Noel’i yok da onların mı var? Fenerbahçe tarihinde bu izinler kara lekedir. Beşiktaş’la maçın var. Yenersen “onlarsız da oluyormuş” denecek; yenilirsen kalede Tarık’la, santrforda devşirme bir oyuncuyla oynayacaksın. Böyle bir şey olur mu?" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi öncesindeki eksikleri. 

Beşiktaş maçı öncesindeki eksikler teknik direktör Domenico Tedesco'nun zorunlu rotasyon yapmasına neden olacak.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Ederson
