Fenerbahçe'deki flaş kararla ilgili çarpıcı yorum: "Kara bir lekedir!"

Tanrıkulu konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Ederson ve Duran’a verilen izin ne demek? Bu izni kim verdi? Diğer oyuncuların Noel’i yok da onların mı var? Fenerbahçe tarihinde bu izinler kara lekedir. Beşiktaş’la maçın var. Yenersen “onlarsız da oluyormuş” denecek; yenilirsen kalede Tarık’la, santrforda devşirme bir oyuncuyla oynayacaksın. Böyle bir şey olur mu?" ifadesini kullandı.