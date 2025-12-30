Fenerbahçe'den dev takas hamlesi! Oosterwolde gidiyor yıldız golcü geliyor

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'yi takasta kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında yapmayı planladığı takviyeler için kolları sıvadı.
Bu noktada Fenerbahçe'nin transfer harekatına dair Roma'nın da içinde bulunduğu flaş bir iddia geldi.
İtalya Ligi takımlarından Roma, savunmasını güçlendirmek için gözünü Türkiye'ye dikti.
Sabah'ın haberine göre; Serie A temsilcisi, Fenerbahçe'nin Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde ile yakından ilgileniyor.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15-16 milyon Euro.
Bu noktada Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk ile ilgilenen Fenerbahçe, takas formülünü masaya koyabilir.