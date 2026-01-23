Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Karagümrük'e: Transfer resmen açıklandı

20:2823/01/2026, Cuma
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF’ye bildirdi.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.

