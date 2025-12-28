Fenerbahçe'den stopere takviye! Eski Galatasaraylı geliyor

Ara transferde kadrosuna bir savunmacı takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın eski futbolcusunu aldı. Genç isim de sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, devre arası transferinde uygun şartlar oluşursa bir de stoper transferi yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre hedefte yer alan oyunculardan birisi de Galatasaray altyapısında yetişmesine rağmen sarı-lacivertli renklere aşık olduğu iddia edilen Emin Bayram.
Transferin önündeki en büyük kolaylıklardan birisi de Westerlo'nun kulüp yapısı.
Westerlo Kulübü'nün sahibi Türk iş insanı Oktay Ercan. Ayrıca kulüpte, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya bir süre görev aldı.
Başkan Sadettin Saran'ın da tanıdığı Başkan Ercan'la görüşerek Emin transferini hızlandırabileceği öğrenildi.
Emin de Fenerbahçe'ye gelmesi halinde sergileyeceği performansla A Milli Takım kadrosunda yer alabileceğine inanıyor.