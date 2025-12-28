Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den stopere takviye! Eski Galatasaraylı geliyor

Fenerbahçe'den stopere takviye! Eski Galatasaraylı geliyor

09:3928/12/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Ara transferde kadrosuna bir savunmacı takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın eski futbolcusunu aldı. Genç isim de sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, devre arası transferinde uygun şartlar oluşursa bir de stoper transferi yapacak.


Fotomaç'ın haberine göre hedefte yer alan oyunculardan birisi de Galatasaray altyapısında yetişmesine rağmen sarı-lacivertli renklere aşık olduğu iddia edilen Emin Bayram.

Transferin önündeki en büyük kolaylıklardan birisi de Westerlo'nun kulüp yapısı. 

Westerlo Kulübü'nün sahibi Türk iş insanı Oktay Ercan. Ayrıca kulüpte, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya bir süre görev aldı.

Başkan Sadettin Saran'ın da tanıdığı Başkan Ercan'la görüşerek Emin transferini hızlandırabileceği öğrenildi.

Emin de Fenerbahçe'ye gelmesi halinde sergileyeceği performansla A Milli Takım kadrosunda yer alabileceğine inanıyor.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Emin Bayram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi detayları