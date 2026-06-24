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Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızı için flaş takas önerisi

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızı için flaş takas önerisi

09:2824/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için üç ismi takasta önerecek. İşte detaylar...

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Seçimden önce iki golcü alacağını duyuran başkan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi dışında görüştüğü isimlerden istediği dönüşü alamadı. Transferi ay sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onayı sonrasında sürpriz bir isme yöneldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği o golcü; geçen sezon Trabzonsporlu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği o golcü; geçen sezon Trabzonsporlu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov... Fotomaç'ta yer alan habere göre başkan Aziz Yıldırım, bu hafta sonuna kadar RAMS Başakşehir'e resmi teklifini iletecek.


Fenerbahçe'nin Shomurodov için turuncu-lacivertlilere; Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'yu önereceği belirtildi. Başkan Yıldırım'ın bu üç ismin yanı sıra cüzi miktarda da bir bonservis verebileceği de iddialar arasında.

Fenerbahçe yönetimi, Eldor Shomurodov transferiyle hem golcü sorununu çözüme kavuşturmayı hem de kadrodaki şişkinliği gidermeyi hedefliyor.

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