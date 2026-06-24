Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızı için flaş takas önerisi

Fenerbahçe'nin Shomurodov için turuncu-lacivertlilere; Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'yu önereceği belirtildi. Başkan Yıldırım'ın bu üç ismin yanı sıra cüzi miktarda da bir bonservis verebileceği de iddialar arasında.