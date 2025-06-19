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Fenerbahçe'den sürpriz görüşme: Dünyaca ünlü golcü oyuncu için İngiltere'de toplantı yapıldı

Fenerbahçe'den sürpriz görüşme: Dünyaca ünlü golcü oyuncu için İngiltere'de toplantı yapıldı

Haber Merkezi
10:1019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz bir hareketlilk yaşandı. Sarı lacivertlilerin, İngiltere'de dünyaca ünlü yıldız için bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor

Başarısız geçen sezonun ardından sarı lacivertliler, transferde gaza bastı.

Dünyaca ünlü futbolcularla masaya oturan Fenerbahçeli yöneticiler, hem güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor hem de eylül ayında olacağı açıklanan olağanüstü seçime eli kuvvetli girmek istiyor.

Bu kapsamda çalışmaarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yıldızlarla görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Futbol yapılanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de göreve başlayan Devin Özek de birçok yıldızla görüşüyor.

Fenerbahçe'de listenin başında Jonathon David olduğu öğrenilse de sarı lacivertlilerin sürpriz bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Devin Özek'in İngiltere'de, dünyaca ünlü yıldız bir oyuncunun menajeriyle toplantı yaptığı ifade edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Darwin Nunez'i transfer etmek istiyor.

Nunez transferi gerçekleşirse, Napoli 32 yaşındaki Lukaku ile yollarını ayıracak.

Bu yüzden Devin Özek'in, İngiltere'de Lukaku'nun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

Özek'in daha sonra konuyla ilgili Jose Mourinho'ya bilgi verdiği ifade edildi.

Sezon başında Chelsea'den 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Romelu Lukaku'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Bu sezon 38 maçta süre alan Lukaku, 14 gol ve 11 asistle oynadı.

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