Fenerbahçe'den sürpriz görüşme: Dünyaca ünlü golcü oyuncu için İngiltere'de toplantı yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz bir hareketlilk yaşandı. Sarı lacivertlilerin, İngiltere'de dünyaca ünlü yıldız için bir görüşme yaptığı öğrenildi.

1 /13 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor

2 /13 Başarısız geçen sezonun ardından sarı lacivertliler, transferde gaza bastı.

3 /13 Dünyaca ünlü futbolcularla masaya oturan Fenerbahçeli yöneticiler, hem güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor hem de eylül ayında olacağı açıklanan olağanüstü seçime eli kuvvetli girmek istiyor.

4 /13 Bu kapsamda çalışmaarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun da yıldızlarla görüşmeler yaptığı öğrenildi.

5 /13 Futbol yapılanmasıyla birlikte Fenerbahçe'de göreve başlayan Devin Özek de birçok yıldızla görüşüyor.

6 /13 Fenerbahçe'de listenin başında Jonathon David olduğu öğrenilse de sarı lacivertlilerin sürpriz bir görüşme yaptığı öğrenildi.

7 /13 Devin Özek'in İngiltere'de, dünyaca ünlü yıldız bir oyuncunun menajeriyle toplantı yaptığı ifade edildi.

8 /13 İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Darwin Nunez'i transfer etmek istiyor.

9 /13 Nunez transferi gerçekleşirse, Napoli 32 yaşındaki Lukaku ile yollarını ayıracak.

10 /13 Bu yüzden Devin Özek'in, İngiltere'de Lukaku'nun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

11 /13 Özek'in daha sonra konuyla ilgili Jose Mourinho'ya bilgi verdiği ifade edildi.

12 /13 Sezon başında Chelsea'den 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Romelu Lukaku'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.