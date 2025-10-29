Yeni Şafak
Fenerbahçe'den yeni İrfan Can ve Cenk Tosun kararı

15:3129/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için yeni kararını verdi.

Fenerbahçe'de Samsunspor beraberliği sonrası futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun yönetim ve teknik heyet kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

Geçen iki haftalık süreçte kadro dışı futbolcular için durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile yeni bir görüşme yaptı.

Tedesco, başkan Sadettin Saran ile görüşmesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

Çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdüren İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, U17 oyuncularıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. İki oyuncu da takımdan ayrı çalışmalarını altyapı tesislerinde devam ediyor.

