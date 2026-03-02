Fenerbahçeli Asensio İspanya'da manşetlerde! Yine aynı tartışma alevlendi

AS'taki haberde ise Asensio'yla ilgili şu ifadeler kullanıldı:





"Asensio takımını oyunda tutmayı başardı ve bir kez daha oyun kurucu rolünü üstlendi . Önce ilk golün asistini yaptı, ardından güçlü bir orta ile Veysel Sarı'nın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Maçın son dakikalarında, Asensio'nun ceza sahası içinden yaptığı güçlü kafa vuruşu neredeyse geri dönüş golü olacaktı."