Fenerbahçeli oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı: Hüngür hüngür ağladı

Afrika Uluslar Kupası’nda unutulmayacak bir final yaşandı. Final sonrasında En Nesyri göz yaşlarına hakim olamadı.
Afrika Uluslar Kupası finaline Senegal ve ev sahibi Fas kaldı.
Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona ermek üzereyken 90+11’de VAR incelemesinin ardından FAS, penaltı kazandı
En Nesyri topu Diaz’a bıraktı. Brahim Diaz’ın panenka vuruşu kalecide kaldı ve penaltı kaçtı.
Senegal, 106. dakikada Gueye'nin attığı golle zafere ulaştı ve şampiyon oldu.
Karşılaşma sonunda En Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı.
Yıldız golcünün bu anları sosyal medyada en çok dikkat çeken anlardan oldu.