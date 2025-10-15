Fenerbahçeli Semedo’dan Ronaldo’ya tarihi asist: Dünya Kupası Elemeleri'nde yeni rekor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, Macaristan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın yıldızları Fenerbahçe’nin sağ beki Nelson Semedo ve Cristiano Ronaldo oldu. Semedo’nun asistinde Ronaldo, 8. dakikada ağları sarsarak rekor kırdı ve Dünya Kupası Elemeleri tarihine adını yazdırdı.
Portekiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı.
Uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Portekiz'de Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, Cristiano Ronaldo'ya rekor kırdırtan golü hazırlayan isim oldu.
Macaristan ağlarına 2 gol bırakan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Portekizli yıldız, 40 golle Carlos Ruiz (39 gol) ve Lionel Messi'nin (36 gol) önünde zirvede yer alıyor.
Ronaldo'ya rekoru getiren ilk golü hazırlayan isim ise Nelson Semedo oldu. Fenerbahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun rekor golünde asisti yaptı.
Portekiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ronaldo ve arkadaşları, Dünya Kupası biletini alma yönünde büyük bir avantajın sahibi.