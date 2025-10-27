Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız oyuncu devre arasında ayrılıyor: Yeni takımını açıkladılar

Fenerbahçeli yıldız oyuncu devre arasında ayrılıyor: Yeni takımını açıkladılar

13:3227/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, ocak ayında sarı lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilya basını, Talisca'nın yeni takımını açıkladı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor.

Brezilyalı oyuncunun devre arasında sarı lacivertli takıma veda etmesi bekleniyor.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Corinthians'ın Anderson Talisca'yı transfer etmek istediğini iddia etti.

Nicola, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Brezilya ekibinin 31 yaşındaki futbolcuya ocak ayında teklif yapmak istediğini ifade etti.

Talisca'nın ise Sao Paulo ve Bahia'ya öncelik verdiği kaydedildi.

