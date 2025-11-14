Fenerbahçeli yıldız oyuncu takıma veda ediyor: Ayrılık zamanı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu isimlerden birisinin de Anderson Talisca olduğu öğrenildi.
ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yapmadığı Talisca, 2026'da ülkesine dönmeyi planlıyor.
Haberde, eski kulübü Bahia'nin Talisca için pole pozisyonunda bulunduğunu, Corinthians ihtimalinin de göz ardı edilmediği ifade edildi.