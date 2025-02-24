Fenerbahçeli yıldızdan gündem olan hareket: Stada girer girmez yaptı

Fenerbahçe Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Stadyuma gelen sarı-lacivertlilerde yıldız isim otobüsten iner inmez kameraya yaptığı hareketle gündem oldu.

1 /4 Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

2 /4 Sarı-lacivertli kafile mücadelenin oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a ulaştı.

3 /4 Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin otobüsten iner inmez yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu.