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Fenerbahçeli yıldızdan gündem olan hareket: Stada girer girmez yaptı

Fenerbahçeli yıldızdan gündem olan hareket: Stada girer girmez yaptı

18:4424/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Stadyuma gelen sarı-lacivertlilerde yıldız isim otobüsten iner inmez kameraya yaptığı hareketle gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 

Sarı-lacivertli kafile mücadelenin oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a ulaştı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin otobüsten iner inmez yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu.

En-Nesyri, RAMS Park'a böyle giriş yaptı.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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