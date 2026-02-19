"Bu YÖNETİMİN kante sıdiki transferleri irdelenmeli!"

"Sırf Kante alıp gövde gösterisi yapacağım diye sezonu ham oğlu ham Sidiki Cheriff'in ayağına bıraktın çocuk futbolun ne olduğunu bile bilmiyor."

"Forvetsiz anca bu kadar oluyor! 2 top yapıyor sidiki 3. de top kaybı!"