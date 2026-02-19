Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertlilerde taraftarlar yıldız ismi sergilediği performansın ardından sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
İlk 45 dakikada oynanan oyun ve sergilenen performans hayal kırıklığına uğratırken sarı-lacivertli taraftarlar, yeni transferi Sidiki Cherif'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro bonservis bedeliyle ara transfer döneminde transfer olan Cherif, ilk kez 11'de yer aldı. Gineli forvet Nottingham karşısındaki oyunuyla eleştiri aldı.
İşte sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar şu şekilde;
"Sidiki Şerif çok büyük bir kazık bunu bize kimi itelediyse parasını da o verecek"
"Sidiki Cheriff’in son maçı olmalı bu. 1.ligde oynayamaz bu"
"Bu YÖNETİMİN kante sıdiki transferleri irdelenmeli!"
"Sırf Kante alıp gövde gösterisi yapacağım diye sezonu ham oğlu ham Sidiki Cheriff'in ayağına bıraktın çocuk futbolun ne olduğunu bile bilmiyor."
"Forvetsiz anca bu kadar oluyor! 2 top yapıyor sidiki 3. de top kaybı!"
"Sidiki Cherif’e 25 milyon Euro’yu kim verdirdiyse hemen acil bir şekilde dövülerek kovulmalı maçtan sonra"