Fenerbahçelileri coşturan imza: Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, iç transferde de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler yıldız isimle yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler yıldız isim Anderson Talisca ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Sabah'ın haberine göre; Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etti. 2 yıllık imzayı atacak olan Brezilyalı orta saha yıllık 5 milyon Euro kazanacak.
31 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayla toplamda 28 maçta 17 kez fileleri havalandırırken 3 gol pası verdi.