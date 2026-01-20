Yeni Şafak
Fenerbahçelileri coşturan imza: Yıldız isimle anlaşma sağlandı

20/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, iç transferde de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler yıldız isimle yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler yıldız isim Anderson Talisca ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Sabah'ın haberine göre; Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etti. 2 yıllık imzayı atacak olan Brezilyalı orta saha yıllık 5 milyon Euro kazanacak.

31 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayla toplamda 28 maçta 17 kez fileleri havalandırırken 3 gol pası verdi.

