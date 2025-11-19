Fenerbahçelileri üzecek transfer gelişmesi: Takımın kalbini istiyorlar

Fenerbahçe formasıyla performansını zirveye taşıyan Marco Asensio, Avrupa devlerinin transfer listesinin ilk sırasına yerleşti. İspanyol yıldızı isteyen en ciddi kulüp de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de yeniden dikkatleri üstüne çeken Marco Asensio ile ilgili dikkati çeken bir transfer ortaya atıldı.
İspanyol oyuncuya bir çok takım talip olurken transferdeki en istekli İtalyan ekibi Milan ekibi olduğu belirtildi
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, İtalyan ekibi yetkilileri Asensio için girişimlere başladı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi planlanıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında 7.5 milyon Euro bedelle PSG'den ladrosuna katmıştı. Sarı lacivertli forma ile toplamda 12 maça çıkarken 4 gol atıp 1'de asist yaptı.Fenerbahçe'nin 30 mayıs 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan ciddi bir bonservis kazanabileceği konuşuluyor.