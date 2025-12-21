Fenerbahçe'nin Lewandowski için yaptığı teklif ortaya çıktı

Muhabir Samet Çayır’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Lewandowski için Barcelona’ya resmi olmasa da ciddi bir teklif sundu.





Çayır, "Fenerbahçe son saatlerde Robert Lewandowski’yi yine yoklamış… Barcelona’ya önerilen bonservis ücretinin 10 milyon euro civarında olduğu bildiriliyor. Barça henüz yanıt vermiş değil ancak Lewa, şu an için sezonu orada tamamlamaktan yana" ifadelerini kullandı.