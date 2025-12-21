Fenerbahçe'nin Lewandowski için yaptığı teklif ortaya çıktı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Robert Lewandowski ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor maçı sonrası Barcelona ile temasa geçtiği, Polonyalı forvet için dikkat çeken bir bonservis önerisinin iletildiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, devre arası transfer planlamasında hücum hattını güçlendirmek için temaslarını yoğunlaştırdı.
Sarı-lacivertlilerin, Eyüpspor maçı sonrası Barcelona forması giyen dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için Katalan kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.
Muhabir Samet Çayır’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Lewandowski için Barcelona’ya resmi olmasa da ciddi bir teklif sundu.
Çayır, "Fenerbahçe son saatlerde Robert Lewandowski’yi yine yoklamış… Barcelona’ya önerilen bonservis ücretinin 10 milyon euro civarında olduğu bildiriliyor. Barça henüz yanıt vermiş değil ancak Lewa, şu an için sezonu orada tamamlamaktan yana" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Barcelona formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan Robert Lewandowski, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın kontratında artı 1 yıl opsiyonu bulunuyor.