Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha için dev rakam: Bonservisi belli oldu!

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, orta sahasına seviye atlatacak o ismi İtalya’da buldu. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.
Fenerbahçe ile de adı anılan Davide Frattesi'nin bonservisi belli oldu.
Gazzetta'nın haberine göre; Inter, 26 yaşındaki golcünün transferi için 30 milyon Euro talep ediyor.
Haberde, Çizme ekibinin Frattesi'nin biletini kestiği ve ocak ayında kesin ayrılığın gözüktüğü yazıldı.
BİRÇOK DEV DEVREDE
Öte yandan İtalya golcü için Inter'in Juventus'tan Khephren Thuram'ı takas olarak almayı düşündüğü, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğu vurgulandı. Oyuncunun peşinde Roma ve Napoli'nin de olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 14 maçta forma giyen Frattesi, bu müsabakalarda 2 asist yapabildi.