Fenerbahçe'nin rüya transferinde şok gelişme: "Geliyor" deniliyordu, imzalar atılıyor: İşte dünya yıldızının yeni takımı!

Barcelona ile sözleşmesinin sonuna gelen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin 1 numarası olduğu iddia edilen Polonyalı süper golcü için flaş bir gelişme yaşandı. Tüm dünya yıldız ismin bir sonraki durağını merak ederken, İngiliz basınından gelen haberler sarı-lacivertli taraftarları üzdü.

1 /7 ROBERT LEWANDOWSKI GELİŞMESİ Barcelona forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.

2 /7 MLS'TEN İKİ TAKIM Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz netlik kazanmayan Polonyalı golcü için MLS'ten Chicago Fire ve Inter Miami devreye girdi.

3 /7

GÖRÜŞMELER OLUMLU BBC'de yer alan habere göre, Chicago Fire, Lewandowski ile görüştü ve bu görüşme olumlu geçti.



4 /7 GELECEK YAZ TRANSFER Chicago Fire'ın, Polonyalı golcüyü gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

5 /7 MAAŞI SORUN OLMAYACAK Polonyalı futbolcunun bu transfere açık olduğu ve Lewandowski'nin maaşının Chicago Fire için sorun olmayacağı yazıldı.



6 /7 INTER MIAMI DE İLGİLENİYOR Lewandowski ile MLS'ten diğer ilgilenen kulübün de Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami olduğu yazıldı.