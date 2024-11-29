Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında dün akşam deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8’e çıkararak 15. sırada yer aldı. Kanarya 11 Aralık Çarşamba günü evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde kaç maçı kaldı, hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



2 /9 Eden Arena'da oynanan mücadeleyi Temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kazandı.



3 /9 Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri kaydetti.

4 /9 Slavia Prag'ın golü 7. dakikada Tomas Chory'den geldi.



5 /9 Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag 4 puanda kaldı.



6 /9 UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Slavia Prag, Anderlecht'i ağırlayacak.



7 /9 FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ MAÇI KALDI, HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçı kaldı. Kalan maçlar ise şu şekilde;

8 /9 11.12.2024 Fenerbahçe v Athletic Bilbao 23.01.2025 Fenerbahçe v Lyon 30.01.2025 Midtjylland v Fenerbahçe