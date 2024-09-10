Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı: Görüşme gizli yapılmış

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da yıldız oyunculara teklif götürmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin, görüşmeleri gizli ilerlettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler bir yandan kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeye çalışırken, bir yandan da yeni oyuncular için görüşmeler yapıyor.
Bu gelişmeler sürerken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya bir teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de 2018-2024 yılları arasında yönetimde yer alan Selahattin Baki, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
United World Grubu'nda transferlerden sorumlu olan Baki'nin açıklamaları şu şekilde:
"Omar Fayed'den çok umutluyum,güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk."
"Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi."
"Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum."
"Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu."
"Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti."
"Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu."
"Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi."