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Spor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı: Görüşme gizli yapılmış

Haber Merkezi
13:46 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:47 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da yıldız oyunculara teklif götürmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin, görüşmeleri gizli ilerlettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertliler bir yandan kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeye çalışırken, bir yandan da yeni oyuncular için görüşmeler yapıyor.


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Bu gelişmeler sürerken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya bir teklif götürdüğü ortaya çıktı.


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Fenerbahçe'de 2018-2024 yılları arasında yönetimde yer alan Selahattin Baki, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.


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United World Grubu'nda transferlerden sorumlu olan Baki'nin açıklamaları şu şekilde:


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"Omar Fayed'den çok umutluyum,güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk."


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"Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi."


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"Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum."

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"Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu."


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"Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti."


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"Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu."


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"Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi."

#Fenerbahçe
#Selahattin Baki
#Vinicius Souza
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