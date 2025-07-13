Fenerbahçe’nin Yves Bissouma transferinde sürpriz gelişme: Gerçeği açıkladılar!

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Tottenham’ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Tottenham’ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgilenmiyor.
Haberin devamında; Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu ile ilgili kulübü Tottenham ile bir görüşme olmadığı ve sarı lacivertlilerin hedefinde başka bir transferin olduğunu ifade edildi.
2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a transfer olan Bissouma, geçtiğimiz sezon 28 Premier League maçına çıktı ve 2 gol attı.