Fenerbahçe'ye gelen Archie Brown'dan flaş itiraf: "Milan'a gitmeye hazırdım ama..."

Fenerbahçe, Gent forması giyen sol bek oyuncusu Archie Brown'u kadrosuna kattı. İngiliz oyuncu resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Transfer sürecine dair konuşan Brown, Milan'ı reddetme sebebini de açıkladı.
Fenerbahçe, Belçika ekiplerinden Gent forması giyen sol bek oyuncusu Archie Brown'u renklerine bağladı.
Resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Milan'ı reddedip, Fenerbahçe'yi seçme nedenini de açıkladı.
Gazeteci Fabrizio Romano'ya transfer sürecini aktaran Archie Brown şöyle konuştu;
"AC Milan ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra, gece Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi."
"Gösterdiği tutku, vizyon... Kararımı netleştirdi. Fener'e gelmem gerektiğini biliyordum."