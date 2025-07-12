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Fenerbahçe’ye geri döndü: Genç yıldızın lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe’ye geri döndü: Genç yıldızın lisansı çıkarıldı

13:1612/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında bonservisini alarak Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımına kiraladığı 20 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic’in lisansını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) kaydettirdi.

Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.


Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.


Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.


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