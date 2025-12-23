Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye kötü haber: Avrupa devi sarı lacivertli yıldız için devreye girdi

Fenerbahçe'ye kötü haber: Avrupa devi sarı lacivertli yıldız için devreye girdi

23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlayan Milan, rotasını Süper Lig’e çevirdi. Milan, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan, ocak transfer dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürürken savunma hattı için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı.

Milan'ın, Fenerbahçe’de forma giyen Milan Skriniar’ı yakından takip ettiği belirtildi.

Sky Italia’nın haberine göre Milan, stoper bölgesinde yaşanan dalgalı performans nedeniyle kadroya tecrübeli bir takviye yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda Skriniar’ın ismi, teknik heyetin değerlendirdiği adaylar arasında öne çıktı.

Skriniar'ın Fenerbahçe'den ayrılmayı şu an için düşünmediği ifade edilirken, Milan'ın sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi.

