Fenerbahçe'ye transferi için itiraf gibi açıklama

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katması beklenen yıldız isim için hocasından itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Joey Veerman için PSV Teknik Direktörü Peter Bosz'dan açıklama geldi. Utrech deplasmanında ilk 11'de yer alan Joey Veerman için Bosz'un açıklamaları şöyle...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Joey Veerman, PSV'nin bugün Utrecht ile deplasmanda oynayacağı maça ilk 11'de başladı.
Maç öncesi PSV Teknik Direktörü Peter Bosz'a, Joey Veerman transferindeki son durum soruldu. Hollandalı çalıştırıcı, Veerman için çarpıcı ifadeler kullandı.
Bosz, Joey Veerman için "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı.