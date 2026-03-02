FIFA Başkanı Infantino'dan olay öneri! "Bunu yapan oyuncu kırmızı kart görsün"

Sky Sports’a özel bir röportaj veren Infantino, ırkçılıkla mücadele konusunda şu sert ifadeleri kullandı:





"Bir oyuncu ağzını kapatıp ırkçı sonuçlar doğuran bir şey söylüyorsa, elbette oyundan atılmalıdır. Eğer ağzını kapatma gereği duyuyorsa, söylememesi gereken bir şeyi söylediğini varsaymalıyız; aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Irkçılıkla mücadelemizi ciddiye almak için bu tür adımları atabiliriz ve atmalıyız da."