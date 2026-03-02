Yeni Şafak
FIFA Başkanı Infantino'dan olay öneri! "Bunu yapan oyuncu kırmızı kart görsün"

Tuğçe Erginkoç
14:342/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dikkat çeken bir açıklama yaparak futbolda devrim niteliğinde bir karar alınması gerektiğini dile getirdi. İşte detaylar...

FIFA Başkanı Gianni Infantino pazar günü yaptığı açıklamada, saha içindeki tartışmalar sırasında ağzını kapatan futbolcuların oyundan ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Bu öneri; Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'nin, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius’a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patlak veren olayların ardından geldi.

Sky Sports’a özel bir röportaj veren Infantino, ırkçılıkla mücadele konusunda şu sert ifadeleri kullandı:


"Bir oyuncu ağzını kapatıp ırkçı sonuçlar doğuran bir şey söylüyorsa, elbette oyundan atılmalıdır. Eğer ağzını kapatma gereği duyuyorsa, söylememesi gereken bir şeyi söylediğini varsaymalıyız; aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Irkçılıkla mücadelemizi ciddiye almak için bu tür adımları atabiliriz ve atmalıyız da."

UEFA, 17 Şubat'ta Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçındaki olaylar nedeniyle Gianluca Prestianni’yi geçici olarak askıya aldı.

Real Madrid'in Lizbon'da 1-0 kazandığı maç, Vinicius'un Arjantinli oyuncu tarafından kendisine "maymun" denildiğini şikayet etmesi üzerine yaklaşık 10 dakika durmuştu.

Prestianni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, Vinicius’un duyduğunu sandığı şeyi "maalesef yanlış yorumladığını" iddia etti.

