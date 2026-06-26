FIFA'nın kararı tartışma çıkardı: Golün sahibi değişti

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FIFA, karşılaşma sırasında Orkun Kökçü'ye yazılan golü daha sonra Barış Alper Yılmaz'a verdi.

1 /6 A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

2 /6 Millilerin gollerini Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kaydetti.

3 /6 Karşılaşma sonrasında ise gol istatistiklerinde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Mücadelenin 31. dakikasında gelen gol, ilk etapta Orkun Kökçü adına yazıldı.

4 /6 Ancak FIFA, maçın ardından yaptığı güncellemeyle golün sahibini değiştirdi ve golü Barış Alper Yılmaz'a verdi.

5 /6 Böylece resmi kayıtlarda söz konusu gol Barış Alper Yılmaz'ın hanesine işlendi.