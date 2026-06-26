FIFA'nın kararı tartışma çıkardı: Golün sahibi değişti

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FIFA, karşılaşma sırasında Orkun Kökçü'ye yazılan golü daha sonra Barış Alper Yılmaz'a verdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.
Millilerin gollerini Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kaydetti.
Karşılaşma sonrasında ise gol istatistiklerinde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Mücadelenin 31. dakikasında gelen gol, ilk etapta Orkun Kökçü adına yazıldı.
Ancak FIFA, maçın ardından yaptığı güncellemeyle golün sahibini değiştirdi ve golü Barış Alper Yılmaz'a verdi.
Böylece resmi kayıtlarda söz konusu gol Barış Alper Yılmaz'ın hanesine işlendi.
FIFA'nın kararının ardından sosyal medyada bir tartışma başladı. Futbolseverler, Orkun Kökçü'nün şutunda topun Barış Alper Yılmaz'a temas edip etmediği konusunda farklı görüşler dile getirirken, golün kime yazılması gerektiği uzun süre gündemde kaldı.