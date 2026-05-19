Final maçı öncesinde tarihi olay: Rakip takım diskalifiye edildi!

Dünya futbolu yaşanan bir casusluk iddiasını konuşuyor. Gereken tespitlerin ardından dünyanın en pahalı finalinin adı değişti.
İngiltere futbolunda yeni bir “Spygate” skandalı patlak verdi. Southampton, Championship play-off’larından ihraç edilirken kulübe ayrıca ağır yaptırımlar uygulandı.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre cezanın nedeni, Southampton bünyesinde görev yapan bir analistin, play-off eşleşmesi öncesinde rakip Middlesbrough takımının antrenmanını gizlice izlemesi oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından federasyonun geniş çaplı soruşturma başlattığı ve kulübün kuralları ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Kararın ardından Southampton, Championship play-off organizasyonundan resmen çıkarıldı. İngiliz ekibine bununla da sınırlı kalmayan ek yaptırımlar uygulandı. Kulübün 2026/27 sezonuna 4 puan silme cezasıyla başlayacağı açıklandı.
Yaşanan gelişme İngiltere’de büyük yankı uyandırırken, futbol kamuoyu olayı yıllar önce dünya futbolunda gündem olan “Spygate” skandallarına benzetti. Özellikle böylesine kritik bir dönemde gelen casusluk iddiası, Southampton cephesinde büyük bir krize yol açtı.
Taraftarlar ise sosyal medyada kulüp yönetimine sert tepki gösterdi. Birçok futbolsever, böylesine ciddi bir ihlalin kulübün sportif geleceğine ağır zarar verdiğini savunurken, İngiliz futbolunda fair-play tartışmaları yeniden alevlendi.