Flaş Dusan Tadic gelişmesi: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonun ardından 30 Haziran 2025’te sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dusan Tadic’in yeni durağı merak konusu. Sırp oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı Yunanistan paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de iki sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Dusan Tadic'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Sırp yıldız için son olarak Yunanistan'dan Olympiakos iddiası gündeme gelmişti.
Tadic'in tatilini Yunanistan'da sürdürmesi 36 yaşındaki futbolcu için Olympiakos iddialarını güçlendirdi ve "İmza atmak için mi gitti?" sorusunu akıllara getirdi.
Yunanistan'da tatilini sürdüren Tadic, sosyal medya hesabından, "Bir yıl daha, aynı güzel Yunanistan." paylaşımını yaptı.
Tadic'in tatilinden paylaştığı bir fotoğraf:
Tadic için Fenerbahçe sonrası uzun süre Ajax iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ESPN'de yer alan habere göre, Ajax'ta Dusan Tadic'in geri dönüşü konusunda kulüp içerisinde bölünme yaşanıyor.
Ajax Yönetimi, transferde 23-28 yaş arasında oyuncuları kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maçta süre bulan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.