Flaş karar: Ederson'un Tedesco ile görüşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Karagümrük maçlarında forma giyememişti. Brezilyalı eldiven, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçında fedakârlık göstererek formayı giydi ve Tedesco ile arasında geçen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

1 /4 Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlanmıştı.



2 /4 Karadeniz ekibine karşı oynanan maçta ve Karagümrük mücadelesinde formasından uzak kalan Brezilyalı eldiven, Stuttgart karşısında ise kaledeki yerini aldı.



3 /4 Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ederson, Stuttgart maçında iğneyle sahaya çıktı. Deneyimli kalecinin maç öncesi Domenico Tedesco ile görüşme yaparak büyük bir fedakarlık gösterdiği belirtildi.