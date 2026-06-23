2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda futbol tarihinde eşine az rastlanacak, tam 4 saat süren akılalmaz bir gece geride kaldı! Philadelphia Stadyumu'nda Fransa ile Irak'ı karşı karşıya getiren mücadelede tam anlamıyla bir doğa üstü kaos yaşandı. İlk yarısı Fransa'nın üstünlüğüyle geçilen maçta, devre arasında patlak veren hava muhalefeti turnuva protokollerini ilk kez devreye soktu. Yıldırımlar ve şiddetli sağanak nedeniyle taraftarlar stadyumdan tahliye edilirken, 2 saatlik rötarın ardından yeniden başlayan maça Kylian Mbappe damga vurdu.
FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek grupta 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.
ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
Bu sonucun ardından Fransa, gruptaki ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Irak ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.
I Grubu'nda son hafta maçlarında Fransa ile Norveç, Irak ile Senegal karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süreli ara verildi.
İlk yarının sona ermesinin ardından stadyumda şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle güvenlik uyarısı yapıldı. Yetkililer, tribünlerde bulunan taraftarlardan stadyumu geçici olarak boşaltmalarını istedi.
Stadyum çevresinde yıldırım riski tespit edilmesi üzerine müsabakanın ikinci yarısı yaklaşık iki saatlik gecikmenin ardından başladı.
Turnuva öncesinde yapılan bilgilendirmede, yoğun şimşek ve yıldırım riski oluşması halinde karşılaşmaların geçici olarak durdurulabileceği belirtilmişti. Fransa-Irak mücadelesi de bu uygulamanın devreye girdiği maçlardan biri oldu.
FRANSA - IRAK MAÇ ÖZETİ
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