Turnuva öncesinde yapılan bilgilendirmede, yoğun şimşek ve yıldırım riski oluşması halinde karşılaşmaların geçici olarak durdurulabileceği belirtilmişti. Fransa-Irak mücadelesi de bu uygulamanın devreye girdiği maçlardan biri oldu.



