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Fred ve Kante defteri kapandı, İsmail Kartal’ın gözdesi geliyor! Prensip anlaşması sağlandı

Fred ve Kante defteri kapandı, İsmail Kartal’ın gözdesi geliyor! Prensip anlaşması sağlandı

10:312/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Süper Lig'de yeni sezon şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, orta saha transferine yoğunaştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetim kuruluna sunduğu transfer raporunda "mutlaka alınmalı" notuyla liste başına koyduğu 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre ile ilk resmi temas kuruldu. Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek maliyetli yıldızlar yerine kulübün geleceğine yatırım yapma kararı alırken, genç Sambacının menajeriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, deneyimli teknik adamın en çok istediği ve liste başına eklediği futbolcuyla el sıkıştı.

FENERBAHÇE ANDRE İLE İLK GÖRÜŞMEDE ANLAŞTI

 

İsmail Kartal'ın istediği o ismin Andre olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı orta sahanın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığı ve prensipte anlaştığı Sözcü'de yer aldı. 


Fenerbahçe'nin Andre'yi, yüksek maliyetli N'Golo Kante veya Fred'in yerine düşündüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

 

Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe'nin, Corinthians'a kısa süre içinde resmi teklif götüreceği aktarıldı. Mali krizle boğuşan Brezilya ekibinin bu satışa sıcak baktığı kaydedildi.


ANDRE'NİN SEZON KARNESİ

 

Geçen sezon 29 maça çıkıp 2073 dakika sahada kalan 20 yaşındaki Andre, 5 gollük skor katkısı verdi.




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