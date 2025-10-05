Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem raporu ortaya çıktı: Herkesi şaşırtan detay

39. dakikada Emirhan ile Osimhen arasında yaşanan bir gerilim var. İki oyuncu da sarı kart gördü. Kırmızı itirazları oldu.





"Maçın en önemli pozisyonu. Emirhan'ın kafa ile bir ittirmesi var. Elimizdeki açılardan bunun bir vurma değil, ittirme olduğunu görüyoruz. Emirhan'a verilen sarı kart doğru. Osimhen ise önce Jurasek'e bir müdahale yapıyor. Sonra ayağa kalkınca Emirhan'ın boğazını çenesini tutuyor. Kırmızı kart olması gerekiyordu."







