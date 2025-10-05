Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem raporu ortaya çıktı: Herkesi şaşırtan detay

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti. Karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un kararları damga vururken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem raporları da ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 13'e yükseltti.
RAMS Park'taki derbide Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında Galatasaray, Davinson Sanchez'in 34. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve derbi 1-1 berabere sona erdi.
Derbiye hakem Yasin Kol'un kararları damga vururken, maçın hakem raporu da ortaya çıktı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında derbiyi değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
3.dakikada top Emirhan'ın eline geldiği gerekçesiyle penaltı beklendi oyun devam etti.
"Top doğal olan koluna geliyor. Bilerek oynama yok. Devam kararı doğru."
Yasin Kol 5. dakikada Beşiktaş'ın umut vadeden pozisyonunda avantaj oynatmayarak oyunu durdurdu. Karar doğru mu?
"Burada oyunu devam ettirdiyse, bir daha durdurmayacak. Bu yanlış. Madem devam ettirdin, pozisyonu oynatmaya devam edeceksin."
Beşiktaş'ın attığı gol öncesi Orkun'un Torreira'ya bir faulü var mı?
"Ufak bir temas var ama bu faul olabilecek bir temas değil. Oyunun devam etmesi doğru."
Beşiktaş'ın attığı gol öncesi Rafa Silva ofsaytta mı?
"Rafa şeklen ofsayt. Fakat kaleciye ya da oyuna herhangi bir müdahalesi yok. Gol kararı doğru."
Davinson, 34. dakikada Rafa'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü.
"Çok net bir kırmızı kart. Bariz gol şansı var."
39. dakikada Emirhan ile Osimhen arasında yaşanan bir gerilim var. İki oyuncu da sarı kart gördü. Kırmızı itirazları oldu.
"Maçın en önemli pozisyonu. Emirhan'ın kafa ile bir ittirmesi var. Elimizdeki açılardan bunun bir vurma değil, ittirme olduğunu görüyoruz. Emirhan'a verilen sarı kart doğru. Osimhen ise önce Jurasek'e bir müdahale yapıyor. Sonra ayağa kalkınca Emirhan'ın boğazını çenesini tutuyor. Kırmızı kart olması gerekiyordu."
68'de ilginç bir an yaşandı. Yasin Kol önce ofsayt bayrağını gördüm dedi avantaj oynattı. Sonra Galatasaray atağı başlarken oyunu durdurdu.
"Beşiktaş'ın pozisyonuna benzer bir pozisyon. Aynı durum geçerli. Madem oyunu devam ettirdin gördün, o zaman bırak oyun aksın. Hatalı bir karar."