Galatasaray-Bodrum FK maçında şaşkına çeviren istatistik

Lider Galatasaray, Süper Lig'de ağırladığı Bodrum FK maçında rakip takım kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada şut rekoru kırdı.
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısını Lucas Torreira'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.
Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk 45 dakikasında dikkati çeken bir istatistiğe imza attı.
Rakip takım kalesini ablukaya alan sarı-kırmızılılar, tam 23 şut çekti.
Opta'nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
Bodrum FK ise ilk 45 dakikada Galatasaray kalesine hiç şut atamadı.