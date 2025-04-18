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Galatasaray-Bodrum FK maçında şaşkına çeviren istatistik

Galatasaray-Bodrum FK maçında şaşkına çeviren istatistik

21:3118/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Lider Galatasaray, Süper Lig'de ağırladığı Bodrum FK maçında rakip takım kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada şut rekoru kırdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısını Lucas Torreira'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk 45 dakikasında dikkati çeken bir istatistiğe imza attı.

Rakip takım kalesini ablukaya alan sarı-kırmızılılar, tam 23 şut çekti.

Opta'nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Bodrum FK ise ilk 45 dakikada Galatasaray kalesine hiç şut atamadı.


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