Galatasaray formasını giydi! Yıldız futbolcu Osimhen’in veliahtı mı olacak?

Galatasaray’ın golcü yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından milli takımdan arkadaşını paylaştı. Bundesliga’da forma giyen golcünün Galatasaray forması giydiği görüntülendi. Taraftarı heyecanlandıran bu paylaşım sonrası herkesin aklında ‘Osimhen’in veliahtı mı olacak?’ sorusu oluştu. Detaylar haberimizde.

1 /5 ﻿Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medyada milli takım arkadaşı Victor Boniface’i paylaşarak gündeme oturdu.



2 /5 Bundesliga’da Bayer Leverkusen forması giyen Boniface’in Galatasaray formasını giydiği görüntü sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



3 /5 Sarı-kırmızılı camiada, 24 yaşındaki Nijeryalı golcünün Osimhen’in veliahtı olabileceği konuşulmaya başlandı.



4 /5 Osimhen’in paylaşımı, yaz transfer dönemi öncesi Galatasaray için yeni bir hedefin sinyali olabilir.

