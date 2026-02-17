Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turu ilk maçında bu akşam saat 20.45’de Juventus ile karşılaşacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçı Hollandalı hakem danny Makkelie yönetecek. Galatasaray - Juventus canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TRT 1 canlı yayın…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katılan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.
Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı. Kazandığı son 4 resmî maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydeden sarı-kırmızılılar 15 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü ise Victor Osimhen'den geldi.
Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorentekendi kalesine attı. Diğer yandan Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor...
2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor... Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu unvanını elde edecek.
Kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız'ı bulunduran Juventus ise Devler Ligi'nde ilk 4 haftada galibiyet alamadı. İtalya ekibi ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Monaco ile golsüz berabere kaldı. İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.
Öte yandan Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.
Ismail Jakobs ile Davinson Sánchez de sarı kart görmeleri hâlinde Juventus maçının rövanşında takımını yalnız bırakacak... Juventus'ta ise sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Juventus maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - JUVENTUS CANLI İZLE
