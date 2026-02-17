Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı. Kazandığı son 4 resmî maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydeden sarı-kırmızılılar 15 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.