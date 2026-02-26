Galatasaray Juventus’u eledi, kasasını doldurdu! İşte Şampiyonlar Ligi’nden gelen dev gelir…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus’u uzatmalarda bulduğu gollerle eledi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyet ile birlikte ‘Devler Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı. Cimbom’un UEFA’dan elde edeceği gelir ise belli oldu. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalarak ne kadar gelir elde etti? İşte detaylar.

1 /8 Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turuna kalan tüm takımlar belli oldu. Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'la deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Juventus'un 3-0lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk uzatmada Galatasaray skoru Victor Osimhen'le 3-1 yaptı. İkinci uzatmada ise Barış Alper Yılmaz ağları havalandırıp Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti ve skoru belirledi.



2 /8 İlk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanştaki sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Galatasaray, son 16'da Liverpool ya da Tottenham'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Juventus'u elemesiyle bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir güncellendi.



3 /8 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Juventus eşleşmesi öncesinde 42.5 milyon euroluk gelirin sahibi olmuştu. Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazandı.



4 /8 Ligde etabında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.



5 /8 Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu.



6 /8 Sarı-kırmızılılar son 16 play-off'una kaldığı için 1 milyon euroluk geliri de kasasına koymuştu.

7 /8 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazandı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı.

