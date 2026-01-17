Galatasaray taraftarı Okan Buruk'un üstünü çizdi: "Derhal göreve getirilmeli!"

Galatasaray'da kaybedilen Süper Kupa maçı sonrasında ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşması da camianın beklemediği bir sonuçla tamamlandı. 1-1 biten mücadele sonrasında taraftarlar yönetimi ve Okan Buruk'u eleştirdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise Galatasaray'ın Okan Buruk'la yollarını ayırması gerektiğini ifade ederken yeni hoca tavsiyesinde bulundu.
İki maçta oynanan oyun Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Sarı Kırmızılı taraftarlar, beklenilmeyen sonuçların ardından sadece oynan oyuna değil gösterilen mücadeleyi de eleştiriyor.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Okan Buruk için 'istifa' cümleleri kullandı.
Galatasaraylı birçok sosyal medya kullanıcısı takımın başına Fatih Terim'in getirilmesini ve yeni bir enerjiye ihtiyacın olduğunu savundu.
Fatih Terim son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
