Galatasaray taraftarı Okan Buruk'un üstünü çizdi: "Derhal göreve getirilmeli!"

Galatasaray'da kaybedilen Süper Kupa maçı sonrasında ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşması da camianın beklemediği bir sonuçla tamamlandı. 1-1 biten mücadele sonrasında taraftarlar yönetimi ve Okan Buruk'u eleştirdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise Galatasaray'ın Okan Buruk'la yollarını ayırması gerektiğini ifade ederken yeni hoca tavsiyesinde bulundu.

1 /10 İki maçta oynanan oyun Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

2 /10 Sarı Kırmızılı taraftarlar, beklenilmeyen sonuçların ardından sadece oynan oyuna değil gösterilen mücadeleyi de eleştiriyor.

3 /10 Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Okan Buruk için 'istifa' cümleleri kullandı.

4 /10 Galatasaraylı birçok sosyal medya kullanıcısı takımın başına Fatih Terim'in getirilmesini ve yeni bir enerjiye ihtiyacın olduğunu savundu.

5 /10 Fatih Terim son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

6 /10 Fatih Terim hakkında yapılan bazı paylaşımlar.

