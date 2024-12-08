Galatasaray taraftarından hakem ve yayıncı kuruluşa kırmızı kart tepkisi! Mertens'in pozisyonu gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldiği mücadele büyük heyecana sahne olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda, Dries Mertens'e kırmızı kartlık faul yapıldığını gerekçe göstererek görüntülerin tekrarının yayınlanmamasını eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon, sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.
Santra çizgisinde Sivassporlu futbolcunun, Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından maçın hakemi Turgut Doman, oyunu devam ettirdi.
Pozisyonun devamında Sivasspor'un golcüsü Rej Manaj'ın çektiği şut direkten döndü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu ileri sürerek sosyal medyada Turgut Doman'a büyük tepki gösterdiler.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun tekrarını ekrana vermeyen yayıncı kuruluşu da protesto etti.
İşte o yorumlardan bazıları... (1)
İşte o yorumlardan bazıları... (2)