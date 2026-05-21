Galatasaray transferde gözünü kararttı! Milli yıldız için 35 milyon euroyu masaya koydu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da yönetim harekete geçti. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, listesine aldığı milli futbolcu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek hedef büyüttü. Ligde peş peşe 5. şampiyonluğu alarak kendi rekorunu kırmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de en az çeyrek final istiyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda transfere ciddi bir giriş yapan Dursun Özbek, milli yıldızın peşinde.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta mutsuz olduğu belirtilen Can Uzun'un peşinde. Teknik direktör Albert Riera ile arası açık olan milli futbolcu, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Dursun Özbek'in hedefi haline geldi. Sözcü'deki haberde sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için tam 35 milyon euroyu hazırladığı ifade edildi.
Galatasaray'ın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 45 milyon euro talep ettiği haber detayında yer aldı.
Galatasaray'ın, takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedilen Can Uzun'un transferini 2026 Dünya Kupası öncesi bitirmek için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı aktarıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 1513 dakika süre alan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 2024-25 sezonu başında Nürnberg'ten 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.