Galatasaray'a dev gelir: Kasaya 75 milyon euro para girecek

Süper Lig'de 7'de 7 yapan Galatasaray, aynı zamanda yaptığı anlaşmalarla birlikte kasasını da dolduruyor. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 75 milyon euro civarında bir para kazanması bekleniyor.
Galatasaray yıldız transferlerin ardından kasasını da dolduruyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetimin, transfer dönemi sonrasına özel olarak ayırdığı Rams Park’taki 8 adet locanın 7’sini satıldı. 4 yıllığına satılan özel localardan kulübe yaklaşık 9 milyon euro gelir sağlandı.
Sarı kırmızılılar, forma ve giyim sponsoru, üretici olan Puma ile de yeni anlaşma için el sıkıştı. Puma ile 5+5 sene toplamda 10 senelik sözleşme için söz kesildi.
Sarı kırmızılı kulüp yıllık 8,5 milyon euro garanti ve şampiyonluğa ulaştığı her sezon için 1,5 milyon euro başarı primi kazanacak.
Ayrıca Galatasaray Yönetici ve İş Adamları Derneği de, Victor Osimhen transferi için kulübe 2 milyon euro sponsor ödemesi gerçekleştirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre de; Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 30 milyon euroyu garantileyen Galatasaray'a UEFA tarafından bu hafta 23 milyon euroluk bir ödeme yapıldı.
Böylece Galatasaray'ın kasasına kısa süre içerisinde 75 milyon euro civarında bir giriş olacak.