Galatasaray’a sürpriz piyango: Gözden çıkardığı yıldıza Suudi Arabistan’dan dev talip!

Galatasaray’ın 2022-23 sezonunda Roma’dan 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun geleceği netleşiyor. Son olarak Fiorentina’ya kiralanan 25 yaşındaki İtalyan yıldız, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almıyor. Oyuncuya Suudi Arabistan ise dev talip çıktı. İşte detaylar.
Galatasaray'ın son olarak Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
İtalyan takımında 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo'nun Fiorentina'da kalması beklenmiyor.
Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Galatasaray'da kalması da pek olası görünmeyen 25 yaşındaki hücum oyuncusunu 3 kulübün yakından takip ettiği ileri sürüldü.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal de ilgileniyor ve futbolcunun transferi için pusuda bekliyor.
Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.
İtalyan futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.